"Takoz" siyasetinin ülkeye bedeli 1.6 milyar TL! Milli servet şahsi hırslarına kurban edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 7 farklı altyapı projesi, bazı şirketlerin itirazları ile yargıya taşındı. Tamamlanma süresi 6 ile 12 ay arasında uzadı. Ertelenen projelerin uğradığı maddi kayıp 1.6 milyar liraya ulaştı.
Türkiye'nin dört bir yanında yatırım planları hız kesmeden devam ederken, özellikle lokomotif yatırımlara şirketler tarafından yapılan itirazlar adeta fren işlevi görüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Ankara gibi şehirlerde yaptığı 7 farklı altyapı projesi, bazı şirketlerin itirazları ile yargıya taşındı.
Bu projelerin ihale sürecinin askıya alınmasıyla birlikte yatırımlar gecikirken, maliyetler de yükseliyor. İtirazlar sonucu vatandaşa sunulmak için planlanan altyapı yatırımları, 6 ile 12 ay arasında uzadı. Ertelenen projelerin uğradığı maddi kayıp ise 1.6 milyar liraya ulaştı.
TRAMVAY HATTI DURDU
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ancak itirazlara takılan yatırımlar arasında Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Yapım İşi bulunuyor. Yürütmeye durdurma verildi ve ihale iptal edildi. 14 Ocak 2021'de durdurulan iş, 14 Ekim 2021'de yeniden başladı. 273 günlük zaman kaybı yaşandı. Ayrıca Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temini Montaj ve İşletmeye Alma İşleri ihalesine itiraz edildi.
14 Ocak 2022'de durdurulan iş, 1 Mart 2022'de yeniden başladı. 46 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda 95 milyon 639 bin lira zarar edildi. Bursa Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi, 13 Eylül 2021'de durduruldu. 249 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda, 342 milyon 804 bin lira maddi kayıp yaşandı. Sincan-Beypazarı-Çayırhan Demiryolu Hattı ile Sincan-Çayırhan-İstanbul Sürat Demiryolu Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri İşi, 31 Aralık 2021'de durduruldu. 360 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda, 1 milyon 95 bin lira zarar edildi.
İŞLER UZADI HİZMET GECİKTİ
Arifiye-Adapazarı-Karasu Demiryolu Revizyon Projesi Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri İşi, 31 Aralık 2021'de durduruldu. 360 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda, 2 milyon 340 bin lira maddi kayıp yaşandı. Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı Kapsamında Halkalı-Ispartakule arası (Kanal İstanbul Geçişi) Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini ve Yapımı, 24 Şubat 202'de durduruldu. 240 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda, 1 milyar 55 milyon lira zarar edildi. Rize Şehir Hastanesi Deniz Dolgu Alanı İnşaatı Etüt Proje İşleri, 3 Ağustos 2021'de durduruldu. 51 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda, 93 milyon lira maddi kayıp yaşandı.
Akdeniz Sahil Yolu'nun (Mersin Antalya arası) ihale edilmemiş son kısmı olan 11,5 kilometre uzunluğundaki Erdemli-Silifke-Taşucu Yolu 14 Ocak 2021 tarihinde ihale edildi, 16 Şubat 2021 tarihinde işe başlandı. 22 Aralık 2021 tarihinde ihale iptal edildi. Bu proje tekrar ihale edilmezken, şu an itibariyle 12 ay iş kaybı oluştu.
Benzer bir süreç Ceylanpınar- Kızıltepe Yolu'nda da yaşandı. 27 Aralık 2020 tarihinde ihale edilen proje, 4 Şubat 2021 tarihinde yapımına başlandı. 10 Haziran 2021 tarihinde ihale iptal edildi.
Ceylanpınar-Kızıltepe Yolu, Kızıltepe Güney Çevre Yolu ve Mardin Havaalanı – (Mardin Kızıltepe Yolu-TETEK) Ayrımı Arası Yapım İşi" olarak 4 Kasım 2021 tarihinde tekrar ihale edildi, 17 Aralık 2021 tarihinde işe başlandı. Projede 6 aylık bir gecikme yaşandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? ÖSYM son açıklamalar
- 12 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım yardımı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Son gelişmeler
- Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Berat gecesi ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi!
- Gübre ve mazot desteği ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve gübre ödemeleri başladı mı? Bakan son dakika duyurdu...
- 2022 sömestr tatili ne zaman başlayacak? 2021-2022 Nisan ara tatili için kaç gün kaldı? İşte ara tatil takvimi...
- Bursa elektrik kesintisi son dakika: Bursa, Osmangazi, Nilüfer elektrikler ne zaman gelecek?
- Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? Snapchat mesajlar neden gitmiyor?
- Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Mart ayı doğalgaz ödemeleri yattı mı? 2022 ödeme takvimi...
- 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne, kimleri kapsayacak?
- Ankara'da toplu taşımaya zam! Ankara'da toplu taşıma ne kadar oldu? Ankara tam, öğrenci otobüs metro ne kadar, kaç TL oldu?
- Bankalar cazip tekliflerini sıraladı! 500 - TL, 1.500 - 2.500 -TL arası ödeme sağlanıyor! SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı...
- Evlenecek çiftlere müjde! Minimum 15.000 TL ödeniyor! SSK ve Bağ-Kurlu farketmeden çeyiz yardımı başvurusu...