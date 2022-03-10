Ticareti finanse eden sektörden dev büyüme! Ekonomiye katkı 300 milyara dayandı

1 MİLYON RİSKLİ İŞLEM ENGELLENDİ

Ticareti finanse eden banka ve finansal kuruluşların, müşterisi tarafından kendisine devredilen fatura ve benzeri alacak belgelerini Merkezi Fatura Kaydı Sistemi'ne (MFKS) kaydetmekle yükümlü olduğunu hatırlatan Eke, "Toplam 78 finansal kuruluşun, faktoring işlemlerine konu olan alacaklar ile ilgili her türlü belge ve bilgiyi kaydettiği MFKS'de, kayıt esnasında yapılan mükerrerlik, tutar aşımı gibi kontroller sayesinde, şuana kadar bir milyonun üzerinde riskli işlem engellendi.