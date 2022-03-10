Avrupa’nın ocağına ateş düştü! Maruldan peynire temel gıdalarda artış

MARULDAN PEYNİRE...

Bir diğer zam şampiyonu ise yüzde 80 artış ile marul ve yüzde 71 ile armut oldu. 7 Ocak 2021'de 66 cent olan marulun tanesi 25 Şubat 2022 tarihinde 1.19 eurodan satışa sunulurken, armutun bir kilo fiyatı da 1.87 eurodan 3.19 euroya yükseldi. Haziran 2021'de bir kg beyaz peynirin fiyatı 4.69 eurodan 5.59 euroya, geçen yıl ortalama 89 cent olan 500 gram margarin fiyatı ise yüzde 33 artarak 12 Şubat tarihi itibarıyla 1.19 euro olarak rafta yer aldı.