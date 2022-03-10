10 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı

Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
ABONE OL
Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı

Son dakika haberine göre Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,4 oldu. Erkeklerde işsizlik oranı %10,3 iken kadınlarda ise %13,6 olarak tahmin edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA