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THY'den buzlanma tedbiri: Uçaklara 'de-icing' ve 'anti-icing' yapılıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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THY’den buzlanma tedbiri: Uçaklara ’de-icing’ ve ’anti-icing’ yapılıyor

Türkiye'yi etkisi altına alan Aybar kar fırtınası nedeniyle Türk Hava Yolları, uçaklar için tedbirler aldı. THY, kar yağışı nedeniyle, buzlanmayı önlemek amacıyla şu ana kadar İstanbul Havalimanı'nda 91, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 36 uçağa 'de-icing' ve 'anti-icing' işlemi uyguladı.

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