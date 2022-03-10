Son dakika: Türkiye Varlık Fonu’ndan Türk Telekom hamlesi: Satın alım sözleşmesi imzalandı

ERMUT: DEĞER OLUŞTURMAYA ODAKLANIYORUZ

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Varlık Fonu olarak varlığa dayalı bir kalkınma fonu misyonumuzla değer oluşturmaya odaklanıyoruz. Bizim öncelikli hedeflerimiz arasında bünyemizdeki varlıkların değerini en üst seviyeye çıkarmak ve Türkiye'deki şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkmasına destek olmak var. Türk Telekom da sahip olduğu potansiyel ve marka değeriyle stratejilerimize ve hedeflerimize oldukça uyumlu bir şirket. Bu kapsamda, sadece Türkiye'de değil, global anlamda da büyük bir marka olan Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak üzere Pay Satın Alım Sözleşmesi imzaladık."

(FOTOĞRAFTA: ARDA ERMUT)

Hem Türkiye'deki hem de dünyadaki telekom sektörünü çok yakından takip ettiklerini belirten Ermut, "Teknolojik gelişimin ve dönüşümün çok daha hızlı ve güçlü bir şekilde ilerleyeceği yeni döneme bir adım daha atmış oluyoruz. Türkiye Varlık Fonu olarak ülkemizin teknolojik alt yapısını daha da güçlendirme çalışmalarına odaklanırken, dijitalleşme sürecine katkı vererek telekomünikasyon sektörüne ilave değer katacağımıza da inanıyoruz." diye konuştu.