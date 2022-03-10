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Son dakika | Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Son dakika | Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu

Son dakika haberii...Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

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