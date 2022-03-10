Küresel piyasalarda barış umudu! Türkiye’deki üçlü zirve savaşın ve ekonominin kaderini belirleyecek

PİYASALAR AMB KARARINI İZLEYECEK

Bugün açıklanacak ECB'nin faiz kararı öncesinde euro/dolar paritesi 1,1054 seviyelerinde bulunuyor.

ECB'nin bugünkü toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, enflasyonist baskıların arttığı bir ortamda daha önce yıl içinde 2 kez faiz artırımı yapacağına ilişkin oluşan tahminlerin yapılacak yönlendirmelerle ne yöne evrileceği takip edilecek.

Bugün ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderlerinin, Fransa'da gerçekleştirilecek toplantıda yaptırımlar ve enerji piyasası konularında alacağı kararların da piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, Avrupa endeks vadeli kontratlarında negatif bir seyir izleniyor.