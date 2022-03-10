Ordu’da yakalandı! Ağırlığı 4 kilo olan balığın fiyatı şaşırttı
Ordu’nun Fatsa ilçesinde balıkçıların yakaladığı 4 kilogramlık kırlangıç balığı, 800 liradan satışa çıkarıldı. Karadeniz’de ender rastlanan bir tür olduğunu belirten balıkçı, “Ordu açıklarında Fatsalı balıkçılarımızın ağına kırlangıç balığı takıldı ve bizlerde bu duruma çok sevindik.” dedi.
Tezgahta kilosu 200 TL'den satışa çıkarılan 4 kilo ağırlığındaki kırlangıç balığı, 800 TL'den alıcısını bekliyor
"SORAN ÇOK AMA…"
Fatsalı balıkçı Uğur Aygün, Karadeniz açıklarında artık kırlangıç balığının nadiren göründüğünü belirterek, "Son günlerde denizde adeta balık çıkmıyor. Hava şartları nedeniyle denize açılamayan kayıklar nedeniyle tezgahlarımızda balık çeşidi bulundurmakta zorlanıyoruz. Ordu açıklarında Fatsalı balıkçılarımızın ağına kırlangıç balığı takıldı ve bizlerde bu duruma çok sevindik. Ender rastlanan bu balık ağlara takılmasının ardından tezgahımızda yerini aldı. Balığımızın ağırlığı 4 kilo ve kilosunu 200 TL'den satıyoruz. Soran çok ama kilosu pahalı olduğu için vatandaşlar biraz uzak kaçıyor. Kırlangıç balığı yerelde 'uçar balığı' olarak tanınır. Bu tür balıkların nesli artık tükendi. Bu kiloda uzun yıllar sonra yakalanması bizi de şaşırttı. Uçar balığı lezzetiyle ve rengarenk güzelliğiyle de ünlüdür" dedi.
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