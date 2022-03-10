10 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ordu’da yakalandı! Ağırlığı 4 kilo olan balığın fiyatı şaşırttı

Ordu’da yakalandı! Ağırlığı 4 kilo olan balığın fiyatı şaşırttı

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 10.03.2022
ABONE OL
Ordu’da yakalandı! Ağırlığı 4 kilo olan balığın fiyatı şaşırttı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde balıkçıların yakaladığı 4 kilogramlık kırlangıç balığı, 800 liradan satışa çıkarıldı. Karadeniz’de ender rastlanan bir tür olduğunu belirten balıkçı, “Ordu açıklarında Fatsalı balıkçılarımızın ağına kırlangıç balığı takıldı ve bizlerde bu duruma çok sevindik.” dedi.

Ordu'da balıkçı ağlarına takılan ve 'Akdeniz balığı' olarak bilinen, tuhaf renk ve görünümlü 4 kiloluk kırlangıç balığı ilgi çekerken, fiyatı ile de hayrete düşürüyor.

Tezgahta kilosu 200 TL'den satışa çıkarılan 4 kilo ağırlığındaki kırlangıç balığı, 800 TL'den alıcısını bekliyor

"SORAN ÇOK AMA…"

Fatsalı balıkçı Uğur Aygün, Karadeniz açıklarında artık kırlangıç balığının nadiren göründüğünü belirterek, "Son günlerde denizde adeta balık çıkmıyor. Hava şartları nedeniyle denize açılamayan kayıklar nedeniyle tezgahlarımızda balık çeşidi bulundurmakta zorlanıyoruz. Ordu açıklarında Fatsalı balıkçılarımızın ağına kırlangıç balığı takıldı ve bizlerde bu duruma çok sevindik. Ender rastlanan bu balık ağlara takılmasının ardından tezgahımızda yerini aldı. Balığımızın ağırlığı 4 kilo ve kilosunu 200 TL'den satıyoruz. Soran çok ama kilosu pahalı olduğu için vatandaşlar biraz uzak kaçıyor. Kırlangıç balığı yerelde 'uçar balığı' olarak tanınır. Bu tür balıkların nesli artık tükendi. Bu kiloda uzun yıllar sonra yakalanması bizi de şaşırttı. Uçar balığı lezzetiyle ve rengarenk güzelliğiyle de ünlüdür" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA