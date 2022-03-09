9 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen evde bakım yardımı ödemeleri devam ediyor. Birçok kalem altında destek ödemeleri sağlanırken, bakıma muhtaç engelli ve yaşlı yakınlarına verilen evde bakım yardımı ödemeleri ön plana çıkıyor. Peki, 9 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel lise yayınlandı mı? İşte haberin detayları...

9 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım yardımı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. 2022 Mart ayı desteklemeleri başladığında, ödemelerin yapıldığı güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.