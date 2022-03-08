Ticaret hacminde yeni hedef belli oldu! Türkiye ve Polonya arasındaki ekonomik ilişkiler hızla ilerliyor
Son dakika haberine göre: Türkiye ile Polonya arasında başta otomotiv olmak üzere ikili ilişkiler hızla ilerliyor. Dengeli bir ticaretin olduğu iki ülke arasında 6 milyar dolar olan ticaret hacminde hedef 10 milyar dolara ulaşmak.
Polonya ve Türkiye'nin ikili ilişkileri 600 yıllık geçmişe sahip ve 2009'da stratejik işbirliği anlaşması ile daha da perçinlendi. Polonya, Türkiye'nin Orta Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı. Ülke ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 6 milyar dolara ulaştı. Ancak ortak hedef bu rakamı en kısa sürede 10 milyar dolara taşımak. İki ülke arasında dengeli bir ticaret hacmi var. 2021 yıl sonu itibarıyla Polonya ile ticaret hacmi 5.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yıl 6.4 milyar dolara kadar çıkmıştı.
Tüm dünyayı etkileyen pandemi ile birlikte ticaret hacminde biraz gerileme yaşandı. Polonya ile yapılan ihracatın ana kalemlerini otomobil, karayolu taşıtları için parçalar, traktörler, toplu halde yolcu taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, buzdolapları ve tekstil ürünleri oluşturuyor. Polonya'dan ithalat ittiğimiz ana kalemler ise karayolu taşıtları için parçalar, dizel ve yarı dizel motorlar, otomobiller ve sığır eti olarak sıralanıyor.
3.4 MİLYAR DOLARLIK PROJE
Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde 46 firma ile Çin'den sonra ikinci sırada yer alan Türk müteahhitler, Polonya'da bugüne dek 3.4 milyar dolar değerinde 39 proje üstlendi.
Polonya tarafında Türk iş insanlarının, ülkede bir Türk bankasının kurulması ve iki ülke arasında para transferlerinin daha hızlı ve sağlıklı yapılması da düşünülen projelerden biri. Turizm tarafında da Polonyalıların en çok seyahat ettiği ülkelerden biri Türkiye. 2019 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Polonyalıların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 36 artışla 880 bini geçti.
SANAYİ SEKTÖRÜ GELİŞMİŞ
Polonya, 38 milyonluk nüfusu ile AB'nin en kalabalık altıncı ülkesi. İşgücünün yüzde 59'u hizmetler sektöründe ve yüzde 31'i sanayide istihdam ediliyor. Sanayi sektöründe istihdam payı AB ülkelerine görece yüksek. Dünya Bankası verilerine göre, 2019 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 592.1 milyar dolar olan Polonya, dünyanın en büyük 22'nci ekonomisi.
OTOMOTİV ÇOK HIZLI BÜYÜYOR
Polonya İstatistik Kurumu verilerine göre, sanayi alanında motorlu taşıtlar, mobilya, makine ve mekanik parçalar, plastik ürünleri, rafine petrol ürünleri ve yiyecekler ülkede en fazla üretimi yapılan sektörler.
Polonya, en fazla ihracat yaptığı sektör olan makine ve parçalarındaki çeşitlendirilmiş üretimi ile son 5 yılda yıllık ortalama yüzde 10 büyüme ve ikinci sektör olan otomotivde yıllık ortalama yüzde 9 büyüme gösterdi. Türkiye'nin Polonya'ya en fazla ihracat yaptığı sektörler otomotiv, makine ve mekanik parçalar, elektrikli cihazlar, giyim, alüminyum ve plastik.
Giyim sektörü hariç, tüm sektörlerdeki ihracatta son 5 yılda artış var. En fazla artışı yıllık ortalama yüzde 28 büyüme ile Polonya'da lider olan otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Otomotiv sektörü özelinde, son 5 yılda yıllık ortalama yüzde 100 büyüme ile traktörler ve yıllık ortalama yüzde 461 büyüme ile özel amaçlı motorlu taşıtlar gösterdi.
EN BÜYÜK PARTNERİ ALMANYA
En yakın ticari ilişkilerini coğrafi olarak da yakın olduğu gelişmiş AB ülkelerinin yanı sıra Rusya, Çin ve Amerika ile kuran ülkenin en çok ticari ilişkiye sahip olduğu ülke Almanya.
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