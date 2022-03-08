Ticaret hacminde yeni hedef belli oldu! Türkiye ve Polonya arasındaki ekonomik ilişkiler hızla ilerliyor

Polonya, en fazla ihracat yaptığı sektör olan makine ve parçalarındaki çeşitlendirilmiş üretimi ile son 5 yılda yıllık ortalama yüzde 10 büyüme ve ikinci sektör olan otomotivde yıllık ortalama yüzde 9 büyüme gösterdi. Türkiye'nin Polonya'ya en fazla ihracat yaptığı sektörler otomotiv, makine ve mekanik parçalar, elektrikli cihazlar, giyim, alüminyum ve plastik.

Giyim sektörü hariç, tüm sektörlerdeki ihracatta son 5 yılda artış var. En fazla artışı yıllık ortalama yüzde 28 büyüme ile Polonya'da lider olan otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Otomotiv sektörü özelinde, son 5 yılda yıllık ortalama yüzde 100 büyüme ile traktörler ve yıllık ortalama yüzde 461 büyüme ile özel amaçlı motorlu taşıtlar gösterdi.