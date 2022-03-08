3600 ek gösterge mesaisi: Kritik toplantıya sayılı günler kaldı
Emekli ve memurun merakla beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili flaş gelişme... 3600 ek gösterge için çalışmalar sürerken, memur sendikalarıyla ikinci buluşma ayın 16’sında yapılacak. Ek göstergeler en büyük etkiyi emekli maaşlarında gösterecek.
Kamu personeli için ek gösterge çalışması başlatan hükümet, önümüzdeki hafta sendikalarla yeniden masaya oturuyor. Geçtiğimiz ay yapılan ilk buluşmanın ardından meslek gruplarına ilişkin mutfak çalışması sürerken, ikinci toplantı da ayın 16'sında yapılacak. Ek göstergede meslek grupları genişlerken, kariyer mesleklerde 600 puanlık bir artış bekleniyor. İdari kadrolar, yardımcı hizmetlerin de yararlanması öngörülen düzenlemenin Mayıs ayında Meclis'e gelmesi öngörülüyor.
MAAŞLARA ETKİ
3600 ek gösterge düzenlemesi görev ücretlerine yansırken, asıl etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerinde gösterecek. 25 yıl hizmeti olan polis, öğretmen, din görevlileri ve hemşirelerin aylığı 6 bin 399 liraya yükselecek.
Hemşirelerde bin 304, diğerlerinde bin 157 lira artış yaşanacak. 30 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli aylığı ise 6 bin 826 liraya çıkacak. Söz konusu mesleklerde 35 hizmet yılı olanların emekli aylığı ise 7 bin 252 liraya ulaşırken; gelir artışı hemşirelerde bin 477, diğerlerinde bin 311 lira olacak. 1 yıllık ikramiye tutarı öğretmen, polis ve din görevlilerinde bin 483, hemşirelerde bin 671 lira artarak 8 bin 204 liraya yükselecek.
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