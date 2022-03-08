3600 ek gösterge mesaisi: Kritik toplantıya sayılı günler kaldı

Hemşirelerde bin 304, diğerlerinde bin 157 lira artış yaşanacak. 30 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli aylığı ise 6 bin 826 liraya çıkacak. Söz konusu mesleklerde 35 hizmet yılı olanların emekli aylığı ise 7 bin 252 liraya ulaşırken; gelir artışı hemşirelerde bin 477, diğerlerinde bin 311 lira olacak. 1 yıllık ikramiye tutarı öğretmen, polis ve din görevlilerinde bin 483, hemşirelerde bin 671 lira artarak 8 bin 204 liraya yükselecek.

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