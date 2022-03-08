İşte rakamlarla devletin gücü! Hepsi için yolun sonu göründü
FETÖ'nün finans kaynakları Koza ve Naksan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçti. Devlet, işçilerin maaşını ödeyemez hale gelen iki holdingi yaptığı yatırımlarla büyük kazanç elde eder hale getirdi. FETÖ'nün en büyük finans kaynakları olan bu şirketlerin işletmesini üstlenen devlet, yakın zamanda mülkiyetini de alacak. FETÖ'cülerin Koza ve Naksan'la ilgili gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında yaptığı algı operasyonları boşa çıkarılarak, mülkiyet hakkının devlete geçmesi sağlandı.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün "Koza ve Naksan'da mülkiyet devlete geçiyor" başlıklı yazısı:
Nihayet Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük finansörlerinden olan, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen iki şirkette sona gelindi. Koza-İpek Holding ve Naksan Holding'in mülkiyeti artık devlete geçiyor.
Yerel mahkemeler arkasından bölge idare mahkemelerinde süreçler tamamlandı. İki holdingin dosyası bir süredir Yargıtay'daydı. Bu ay içinde hatta 20 güne kadar iki önemli dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi karara bağlayacak. Koza-İpek Holding ve Naksan dosyası dairenin öncelikli gündemine alındı. Öğrendiğime göre, bu hafta içinde Naksan Holding'in dosyası görüşülecek. Arkasından Koza-İpek Holding dosyası gündeme gelecek. Sonra da peş peşe diğer şirketlerin dosyaları karara bağlanacak.
Bu ne demek biliyor musunuz?
FETÖ'cüler için yolun sonu göründü…
Malum, hepsi bu şirketleri tekrar geri alma umudundaydı. Yurtiçinde ve yurtdışında lobi yapıyorlardı. Hatta her tarafta Türkiye aleyhine davalar açıyorlardı.
Şimdi son durağa geldiler.
Kararlar kesinleştikten sonra mülkiyet devlete geçtiğinde TMSF'nin de eli rahatlamış olacak. Bu şirketleri ister satarlar, ister halka arz ederler, ister işletirler.
Bugüne kadar zaten şirketler TMSF yönetiminde büyüdü.
Koza-İpek Grubu, TMSF'ye devrolduğu günden bu yana FETÖ'ye giden hortum kesildiği için kâr rekoru kırıyor. İpek Enerji'nin 2.8 milyar TL olan aktif büyüklüğü 12.3 milyara, Koza Altın'ın 2.1 milyardan 12.1 milyara çıktı. Firari FETÖ'cü Akın İpek döneminde 253 milyon TL kâr eden Koza Altın, 2021'i 3 milyar lira kârla kapattı. Keza o döneminde 40 milyon lira zarar eden Koza Madencilik geçen yıl 1.3 milyar lira kâr açıkladı. 23 milyon lira zarar eden İpek Enerji ise geçen yıl 660 milyon lira kâr elde etti. Dün itibarıyla Koza Altın'ın piyasa değeri 20.1 milyar, Koza Madencilik'in 9.1 milyar, İpek Enerji'nin ise 4 milyar liraya ulaştı. TMSF'ye devirden bu yana Koza Altın yüzde 533, İpek Enerji yüzde 607, Koza Metal ise yüzde 1.079 prim yaptı. Bu dönemde endeksteki artış ise yüzde 150 oldu. Yani endeksin performansının en az 4 katı yükseldiler.
Naksan'da da durum farklı değil…
FETÖ'cülerden devralındığında neredeyse batmak üzereydi. İşçilerin maaşlarını ödeyemeyecek durumdaydı. TMSF aldı, Birleşik Fon Bankası'ndan 130 milyon TL işletme sermayesi koydu, ayağa kaldırdı.
Velhasıl, devletin yönetiminde büyütülen, ekonomiye kazandırılan, stratejik şirketler Yargıtay'dan karar çıktıktan sonra yerli ve milli birer değer haline gelecek.
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