Havalimanlarında yolcu sayısı artışı! Şubat ayında 9 milyonu aştı

KARGODA YÜZDE 26 ARTIŞ

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinde ise şubat ayında iç hatlarda 51 bin 670 ton, dış hatlarda 183 bin 911 ton, toplamda ise 235 bin 581 ton oldu. 2022 yılı Şubat ayında hizmet verilen yük trafiği 2021 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yük trafiğinde yüzde 34,9, dış hat yük trafiğinde yüzde 24,5 ve toplam yük trafiğinde yüzde 26,6 artış gerçekleşti.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda ise Şubat ayında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 6 bin 907, dış hatlarda 19 bin 297 olmak üzere toplam 26 bin 204 trafik yaşandı. Yolcu sayısında ise söz konusu ayda iç hatlarda 963 bin 361, dış hatlarda 2 milyon 595 bin 740 olmak üzere toplamda 3 milyon 559 bin 101 yolcuya hizmet verildi.