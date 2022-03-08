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Gürsel Turizm ne zaman işlem görecek? Gürsel Turizm halka arz hisse fiyatı ne kadar? Hisse kodu...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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Gürsel Turizm ne zaman işlem görecek? Gürsel Turizm halka arz hisse fiyatı ne kadar? Hisse kodu...

Gürsel Turizm ne zaman işlem görecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gürsel Turizm'in SPK'ya (Sermaye Piyasası Kurulu) halka arz başvurusu olumlu sonuçlandı. İnfo Yatırım aracılığında 3-4 Mart tarihleri arasında Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle tamamlandı. İşte, Gürsel Turizm ne zaman işlem görecek? Gürsel Turizm halka arz hisse fiyatı ne kadar? Hisse kodu...

Gürsel Turizm ne zaman işlem görecek? Gürsel Turizm halka arz hisse fiyatı ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gerçekleşen halka arzda Gürsel Turizm hisseleri 8,25 TL'den ihraç edildi. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından aktarılanlara göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 4 katına denk gelen 726,3 milyon TL karşılığı filtre edilmemiş 88.032.178 TL nominal değerli talep geldi. İşte, Gürsel Turizm ne zaman işlem görecek? Gürsel Turizm halka arz hisse fiyatı ne kadar? Hisse kodu...

GÜRSEL TURİZM NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Gürsel Turizm'in halka arzında yatırımcılar, bütün bankalardan ve aracı kurumlardan talep gönderilebilir. Sabit fiyatla Borsa'da satış yöntemi ve eşit dağıtım şeklinde tamamlanacak arzda, 3 Mart Perşembe ve 4 Mart Cuma tarihlerinde 'GRSEL.HE' koduyla talep toplanacağı belirtildi. Halka arza katılım sağlamak isteyenler Borsa İstanbul'da (BİST) işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilir.

İnfo Yatırım'ın aracılığıyla tamamlanacak halka arzda 15 milyon TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 7 milyon TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında olmak üzere toplam 22 milyon adet payın satışa sunulacağı açıklandı.

Gürsel Turizm paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 8,25 TL olarak duyuruldu. Ayrıca belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 181.500.000 TL olarak gerçekleşti. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldı. Bu nedenle herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

Halka arza 256.544 yatırımcı katılım sağladı. Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.'nin halka arzı kapsamında toplam 256.114 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 364 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 66 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 256.544 yatırımcı 22.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirildi.

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