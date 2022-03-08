Gürsel Turizm ne zaman işlem görecek? Gürsel Turizm halka arz hisse fiyatı ne kadar? Hisse kodu...

Gürsel Turizm paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 8,25 TL olarak duyuruldu. Ayrıca belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 181.500.000 TL olarak gerçekleşti. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldı. Bu nedenle herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.