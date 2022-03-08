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Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple ürünleri zamlandı mı? Apple fiyatları ne kadar oldu 2022? ıPhone 7,8,11,12,13, Apple Watch...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple ürünleri zamlandı mı? Apple fiyatları ne kadar oldu 2022? ıPhone 7,8,11,12,13, Apple Watch...

Apple ürünlerine zam mı geldi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Apple, bu akşam düzenlediği etkinlik sonrasında birçok ürünün fiyatına zam yaptı. Apple ürün almak isteyen vatandaşlar fiyatların ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte, Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple ürünleri zamlandı mı, ne kadar oldu? ıPhone 7,8,11,12,13, Apple Watch...

Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple ürünleri zamlandı mı, ne kadar oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. pple, bu akşam düzenlediği etkinlik sonrasında birçok ürünün fiyatına zam yaptı. Apple ürün almak isteyen vatandaşlar fiyatların ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte, Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple ürünleri zamlandı mı, ne kadar oldu? ıPhone 7,8,11,12,13, Apple Watch...

Apple, geçtiğimiz Aralık ayının sonunda döviz kurunda düşüş nedeniyle son zamlarını geri çekmiş ve tüm modellere indirim yapmıştı. Bugün yeni iPhone SE ve yeni iPad modellerini tanıtan ABD'li teknoloji devi mevcut tüm ürünlerine yeniden zam yaptı.

Tüm modellere ortalama yüzde 15 oranındayansıyan yeni zamlarla birlikte iPhone 13'ün fiyatı 16.299 TL'den 18.999 TL'ye yükseldi. iPhone 13 Pro modeli ise 21.499 TL'den 24.999 TL'ye çıktı. Ülkemizde çok satan iPhone 11 ise 10.999 TL'den 12.999 TL'ye çıktı.

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