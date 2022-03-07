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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne kadar, zamlandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne kadar, zamlandı mı?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 Ramazan ayına kısa bir süre kala gündeme gelen bayram ikramiye ödemeleri tüm emekli vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında. İşte, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne kadar, zamlandı mı?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne kadar, zamlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 022 yılı Ramazan ayına kısa bir süre kala emekli ikramiye ödemeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne kadar, zamlandı mı?

2022 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

Bayram ikramiyeleri, bayramdan önce emekli vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesinin Nisan ayının son haftası içerisinde yatırılması bekleniyor.

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak hesaplara geçti.

Ramazan Bayramı ikramiyesi geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak emekli vatandaşların hesaplarına yatırıldı. İkramiyenin bu yıl 1500-2000 TL arası bir tutarda ödenmesi bekleniyor. İkramiyelere zam yapılmaz ise 2022 Ramazan Ayı'nda bin 100 lira ikramiye ödenecek. Konu ile ilgili yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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