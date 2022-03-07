450 ile 1.150 TL yardım yapılacak! Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor?
Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi ailere ödenecek doğalgaz fatura desteği için başvuru detayları merak ediliyor. Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular Şubat ayı içerisinde başlamıştı. İşte, doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor?
Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E devlet üzerinden gerçekleştirilen doğalgaz desteği başvurularının sona erip ermediği merak ediliyor. Bakanlık tarafından konu hakkında son dakika gelişmeler duyuruluyor. İşte, Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor?
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Doğalgaz Tüketim Desteği'ne https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek.
Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.
ÖDEMELER NE ZAMAN?
Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.
BAKAN'DAN DOĞAL GAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI
Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz Destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek" ifadelerini kullandı.
İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:
"Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."
Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" dedi.
Bakan Yanık, "Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Elektronik ortamda alınacak başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca detaylı inceleceğinin altını çizen Bakan Yanık, "Yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlarımız destekten yararlanmaya hak kazanacak" diye konuştu.
DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Doğalgaz yardımı yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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- 450 ile 1.150 TL yardım yapılacak! Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor?
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