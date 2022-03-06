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Türkiye'nin yerli ve milli baz istasyonu ULAK, yurt dışında da kullanılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.03.2022
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Türkiye’nin yerli ve milli baz istasyonu ULAK, yurt dışında da kullanılacak

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Zafer Orhan, geçen yıl biri Türki Cumhuriyetleri'nden diğeri de Afrika'dan bir ülke olmak üzere 2 ülkeye ULAK baz istasyonunun ihracatını gerçekleştirdiklerini belirterek, "GSMA Dünya Mobil Kongresi'nde 4 ülkeyle, ULAK baz istasyonunu denemeleri için anlaştık." dedi.

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