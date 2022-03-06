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OGM'den kadın üreticilere 8.5 milyon TL destek

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 06.03.2022
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OGM’den kadın üreticilere 8.5 milyon TL destek

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, kadın istihdamını desteklemek amacıyla 2010 yılında başlattıkları mikro kredi projesiyle bugüne kadar binden fazla kadına 8,5 milyon TL destek olduklarını kaydetti.

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