Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması!
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır, asılsız iddialara itibar etmeyin, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.
Bakan Kirişci, Twitter hesabından, Türkiye'nin ayçiçek yağı stokuna ilişkin açıklama yaptı.
Kirişci, "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır, ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır, asılsız iddialara itibar etmeyin, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.
BİTKİSEL YAĞ ARZINDA SORUN YAŞANMAMASI İÇİN TEDBİRLER ALINDI
Öte yandan Kirişci, paylaşımında Tarım ve Orman Bakanlığının açıklamasına yer verdi.
Bakanlığın açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak, ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığına yönelik gerçeği yansıtmayan spekülasyonlara yer verildiğinin görüldüğü belirtildi.
Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 17 artmıştır. Ayçiçeği üretimindeki son yıllardaki artışa rağmen yurt içindeki tüketimin artması ve salgın koşullarında artan talep nedeniyle ihtiyacımızın bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığı, bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.
Ayçiçeği yağı ihracatının durdurularak, mevcut stokların yurt içi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesinin sağlandığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bununla birlikte ülke genelindeki mevcut yağış durumu, ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlu bitkilerin üretimine olumlu yansımaktadır. Bu çerçevede, Çukurova Bölgesi'nde başlayacak ilk hasada kadar gerekli her türlü planlama yapılmıştır. Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağı stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında ülkemizin yeterli miktarda ayçiçeği yağı stoku bulunmaktadır."
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