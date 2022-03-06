Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den ayçiçek yağı açıklaması!

Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 17 artmıştır. Ayçiçeği üretimindeki son yıllardaki artışa rağmen yurt içindeki tüketimin artması ve salgın koşullarında artan talep nedeniyle ihtiyacımızın bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığı, bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.