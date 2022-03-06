6 Mart akaryakıt fiyatları güncel liste: 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
EKONOMİ ahaber.com.tr
1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatındaki yükseliş, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu. EPGİS tarafınan yapılan açıklama ile 6 Mart tarihli akaryakıt fiyatları güncellendi. İşte, 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa akaryakıt fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatları güncel listesi 6 Mart Pazar günü de merak ediliyor. Sabah saatleri itibarıyla özellikle araç sahipleri benzin fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte, 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
BENZİN LİTRE FİYATI;
İstanbul: 18,68
Ankara: 18,77
İzmir: 18,80
MOTORİN LİTRE FİYATI:
İstanbul: 19,77
Ankara: 19,85
İzmir: 19.02
LPG LİTRE FİYATI:
Ankara: 10,78
İstanbul: 10,68
İzmir: 10,62
(Yukarıda yer alan rakamlar ortalama fiyatlardır.)
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