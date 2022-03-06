6 Mart akaryakıt fiyatları güncel liste: 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa akaryakıt fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatları güncel listesi 6 Mart Pazar günü de merak ediliyor. Sabah saatleri itibarıyla özellikle araç sahipleri benzin fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte, 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...