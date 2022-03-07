07 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri "Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları" 8 Mart’ta buluşuyor

"Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları" 8 Mart’ta buluşuyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.03.2022
ABONE OL
Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları 8 Mart’ta buluşuyor

Turkuvaz Medya Grubu’nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para’nın düzenlediği ‘Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’ 8 Mart 2022, Salı günü Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşecek. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın video mesajı ile katılacağı Zirve’de, 22. Türkiye Başbakanı Tansu Çiller ‘Siyasette Kadın’ oturumunda ATV Ana Haber Spikeri Nihan Günay Altıntaş’ın konuğu olacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA