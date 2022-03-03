Memur ve memur emeklisi zam farkı belli oldu mu? Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu?
Memur ve memur emeklisi zam farkı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri maaş farkları merak edilmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre şubatta enflasyon aylık 4,81 artarken, yıllık bazda ise 54,44'e yükseldi. İşte, memur ve memur emeklisi zam farkı belli oldu mu? Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu?
Memur ve memur emeklisi zam farkı belli oldu mu? Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 4,81 yıllık enflasyon yüzde 54,44 olarak gerçekleşti. Üretici fiyatları ise bir önceki aya göre yüzde 7,22 artarken yıllık bazda yüzde 105,01 oldu. İşte, Memur ve memur emeklisi zam farkı belli oldu mu? Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu?
MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Enflasyon Ocak ayında yüzde 4,81 çıktı. Memurlar için ikinci aydan yüzde 8,94 enflasyon farkı oluştu.
Memur ve memur emeklileri için 2022 yılı ilk altı aylık zam oranı son yapılan düzenleme ile %7,5'e yükseltilmişti. En düşük toplu sözleşme zammını alan memurlar için yılın ikinci ayı olan şubat ayından itibaren enflasyon farkı oldu.
Memur ve memur emeklileri ise Ocak ayında toplu sözleşme zammı olarak yüzde 7,5 zam aldı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10, Şubat ayında da yüzde 4,81 çıktı. Memurlar için ikinci aydan yüzde 8,94 enflasyon farkı oluştu.
Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak rakamlarla beraber memurların alacağı enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Memurlar 2021'in 2. yarısında yüzde 22,47 enflasyon farkı almıştı.
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- Memur ve memur emeklisi zam farkı belli oldu mu? Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu?
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