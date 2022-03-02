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Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim altında yeni bir teknoloji yatırım şirketi kuruldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim altında yeni bir teknoloji yatırım şirketi kuruldu

Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim, 1 Mart’ta yaptığı yönetim kurulunda aldığı karar neticesinde yeni bir teknoloji yatırım şirketi kurdu. Yeni şirketin adı Gözde Tech Ventures Teknoloji A.Ş. oldu. Yönetim kurulu başkanlığını Yahya Ülker’in üstleneceği yeni şirketin vizyonu, teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak dünyada büyük bir dönüşüm gösteren yeni iş metotlarını ve fırsatlarını değerlendirmek, bu alanda öncülük görevini üstlenen yurt içi ve yurt dışındaki girişimlere yönelik yatırım fırsatlarını değerlendirmek olacak.

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