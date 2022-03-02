Yeni kimlik kartı ile ilgili flaş gelişme! 81 ilde kullanıma alındı | Kimlik başvurusu nasıl yapılır?
Son dakika haberine göre: Kimlik kartı her Tük vatandaşına verilen kişiye özgü resmi kimlik belgesidir. Kanunen herkesin sahip olması gereken kimlik kartları yurt dışında da geçerli olabilmesi ve sorgulama işlemlerinin daha kolay olması için çipli hale geldi. Bu yüzden eski tip nüfus cüzdanını kullananların kimliklerini yenilemesi gerekiyor. Parmak izi başta olmak üzere biyometrik verilerin milli yazılımlarla güvence altına alınması amacıyla geliştirilen Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi'nin kullanımı yaygınlaşıyor. Kimlik yenileme işlemleri için son tarih ne zaman? Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır?
BİYOTEKSAN tarafından HAVELSAN'ın mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen yerli parmak izi tanıma sistemi, ilk olarak 26 Mart 2021'de Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde kullanıma alındı. Yaklaşık 1 yıllık sürede kayıtlı tüm göçmenlerin kimlik doğrulama ve sorgulama işlemleri yerli sistem üzerinden gerçekleştirildi.
Yerli parmak izi tanıma sistemi 7 Ocak 2022'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 81 ilde kullanıma alındı. Kısa sürede TC kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport olmak üzere yaklaşık 2 milyon kimlik belgesi yerli parmak izi tanıma sistemi kullanılarak hazırlandı.
Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi Projesi kapsamında, olay yerinden alınan parmak izlerini de tespit etme özelliği olan yerli parmak izi tanıma sisteminin Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında kullanıma alınmasına yönelik çalışmalara da başlandı.
Parmak izi tanıma konusunda yerli sermayenin korunması ve teknoloji kazanımı sağlanırken gelecek dönemde avuç içi, damar, yüz, iris, retina, ses gibi diğer biyometrik teknolojilerin de millileştirilmesi ve Ulusal Biyometrik Veri Ailesi'nin elde edilmesi hedefleniyor.
BİYOMETRİK VERİLERE MİLLİ GÜVENLİK
Biyometrik verilerin milli yazılımlarla güvence altına alınması kritik önem taşıyor. Bu nedenle parmak izi, avuç izi, damar izi, yüz, iris, retina, ses gibi tüm güncel biyometrik tanıma teknolojilerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, HAVELSAN ve POLSAN arasında 13 Eylül 2019'da imzalanan protokolle Biyometrik Veri Sistemi Projesi başlatıldı. Böylece yerli ve milli biyometrik sistemler geliştirilirken bir yandan da verilerin milli güvenliği teminat alına alındı.
Geliştirilen milli biyometrik sistemleri yurt içinde ve dışında hayata geçirmek amacıyla HAVELSAN ve POLSAN ortaklığında BİYOTEKSAN kuruldu.
Milli parmak izi tanıma sisteminin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ardından bu yılın sonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında kullanıma alınması hedefleniyor.
KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Yeni kimlik almak için randevu şartı var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden bağlı olunan kurum için randevu alınabilir. İnternetten almak istemeyenler için telefon seçeneği de bulunuyor. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu oluşturulabilir.
KİMLİK YENİLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Kimlik yenileme işlemi için bazı evrakların Nüfus Müdürlüğüne giderken götürülmesi gerekiyor. Bu evrakların randevu saatinden önce tamamlanması ve randevu saatine götürülmesi şart. Aksi taktirde kimlik yenileme işlemi yapılamaz. Yeni nüfus cüzdanı için gerekli belgeler;
Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi
2022 KİMLİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Kimlik yenileme ücretinin randevuya gitmeden önce yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2022 yılında;
Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 37,50 TL
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 75,00 TL
KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Kimlik yenileme ücreti 5 şekilde yatırılabilir. Bunlar şu şekildedir:
Vergi Dairesi Müdürlüklerinden,
Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla,
Gelir İdarisi Başkanlığına ait web sayfasından
https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan
PTT Şubelerinden yatırılabilmektedir.
KİMLİK YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?
Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıldır. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir. Geçerlilik tarihi kimlik kartı üzerinde yer alır. Kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecektir.
YENİ KİMLİK KAÇ GÜNDE GELİR?
Başvuru işleminin ardından yeni kimlik kartı belirtilen adrese ve kişiye PTT aracılığı ile teslim edilir. Teslimat ortalama bir hafta içerisinde tamamlanır.
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