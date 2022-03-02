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EPGİS SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Benzin ve motorine zam geldi mi, var mı? 2 Mart benzine ne kadar, kaç TL zam geldi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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EPGİS SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Benzin ve motorine zam geldi mi, var mı? 2 Mart benzine ne kadar, kaç TL zam geldi?

Benzin ve motorine zam geldi mi, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akaryakıta zam gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek isteyen araç sahibi vatandaşlar güncel benzin ve motorin fiyatlarını güncel olarak takip ediyor. İşte, benzin ve motorine zam geldi mi, var mı? 2 Mart benzine ne kadar, kaç TL zam geldi?

Benzin ve motorine zam geldi mi, var mı? 2 Mart benzine ne kadar, kaç TL zam geldi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) konuyla ilgili açıklama geldi. Fiyatlarda ne kadar artış yaşandığı sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, benzin ve motorine zam geldi mi, var mı? 2 Mart benzine ne kadar, kaç TL zam geldi?

EPGİS SON DAKİKA AÇIKLAMASI: BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ, VAR MI?

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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