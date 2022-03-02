EPGİS SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Benzin ve motorine zam geldi mi, var mı? 2 Mart benzine ne kadar, kaç TL zam geldi?
Benzin ve motorine zam geldi mi, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akaryakıta zam gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek isteyen araç sahibi vatandaşlar güncel benzin ve motorin fiyatlarını güncel olarak takip ediyor. İşte, benzin ve motorine zam geldi mi, var mı? 2 Mart benzine ne kadar, kaç TL zam geldi?
Benzin ve motorine zam geldi mi, var mı? 2 Mart benzine ne kadar, kaç TL zam geldi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) konuyla ilgili açıklama geldi. Fiyatlarda ne kadar artış yaşandığı sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, benzin ve motorine zam geldi mi, var mı? 2 Mart benzine ne kadar, kaç TL zam geldi?
EPGİS SON DAKİKA AÇIKLAMASI: BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ, VAR MI?
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EPGİS SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Benzin ve motorine zam geldi mi, var mı? 2 Mart benzine ne kadar, kaç TL zam geldi?
- Okul, AVM, sinema, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Okul ve toplu taşımada maske takma zorunlu mu? Kapalı alanda...
- Açık ve kapalı alanda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı kaldırıldı mı?
- Fahrettin Koca basın açıklaması CANLI İZLE! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ahaber canlı yayın izle!
- Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı mı, ne açıklayacak? Bilim Kurulu kararları...
- OGM 5 bin işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? 2022 Orman Genel Müdürlüğü yangın işçisi alımı şartları neler?
- Yeni normalleşme başlıyor... Maske yasağı kalktı mı? 2022 maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 2 Mart 2022 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
- Doğalgaz yardımı ne zaman sonuçlanır? 2022 doğal gaz fatura desteği ne zaman yatacak? İşte tarihi...
- En az 2.168 TL! Kamu işçileri çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
- KPSS 2022/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı sonuçları son durum!
- Tarım ve Orman Bakanlığı 559 hileli ürünü açıkladı: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar | Vatandaşın sağlığıyla oynadılar