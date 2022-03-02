EPGİS SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Benzin ve motorine zam geldi mi, var mı? 2 Mart benzine ne kadar, kaç TL zam geldi?

Benzin ve motorine zam geldi mi, var mı? 2 Mart benzine ne kadar, kaç TL zam geldi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) konuyla ilgili açıklama geldi. Fiyatlarda ne kadar artış yaşandığı sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, benzin ve motorine zam geldi mi, var mı? 2 Mart benzine ne kadar, kaç TL zam geldi?