02 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Doğalgaz yardımı ne zaman sonuçlanır? 2022 doğal gaz fatura desteği ne zaman yatacak? İşte tarihi...

Doğalgaz yardımı ne zaman sonuçlanır? 2022 doğal gaz fatura desteği ne zaman yatacak? İşte tarihi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2022
ABONE OL
Doğalgaz yardımı ne zaman sonuçlanır? 2022 doğal gaz fatura desteği ne zaman yatacak? İşte tarihi...

Doğalgaz yardımı ne zaman sonuçlanır? Doğal gaz desteği yardımından doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldelerdeki, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan vatandaşlar yararlanabilecek. Başvuru yapan vatandaşlar ödemelerin yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman sonuçlanır? 2022 doğal gaz fatura desteği ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

Doğalgaz yardımı ne zaman sonuçlanır? Isınma desteği kapsamında sunulan doğal gaz yardımı için başvurular devam ediyor. e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulunan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilecek destek ödemesi ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman sonuçlanır? 2022 doğal gaz fatura desteği ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Ön kontrol sonrası başvurular, SYD vakıf mütevelli heyetleri tarafından incelenecek. Başvurusu kabul edilenlerin liste haline getirilip elektronik ortamda PTT'ye iletilecek.

Hak sahiplerinin destekten faydalanabilmesi için PTT şubelerine mesken abone grubunda olduklarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Hak kazanıp kazanamadığınızı e-Devlet başvuru sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.

Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.

Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğal gaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Buna ek olarak doğal gaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.

Bakanlıkça, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi.

Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu, bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.

SAĞLIK RAPORUNA GÖRE YÜZDE 5 EK ÖDEME

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" dedi.

Bakan Yanık, "Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA