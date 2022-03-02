Doğalgaz yardımı ne zaman sonuçlanır? 2022 doğal gaz fatura desteği ne zaman yatacak? İşte tarihi...
Doğalgaz yardımı ne zaman sonuçlanır? Doğal gaz desteği yardımından doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldelerdeki, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan vatandaşlar yararlanabilecek. Başvuru yapan vatandaşlar ödemelerin yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman sonuçlanır? 2022 doğal gaz fatura desteği ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
Doğalgaz yardımı ne zaman sonuçlanır? Isınma desteği kapsamında sunulan doğal gaz yardımı için başvurular devam ediyor. e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulunan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilecek destek ödemesi ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman sonuçlanır? 2022 doğal gaz fatura desteği ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN SONUÇLANIR?
Ön kontrol sonrası başvurular, SYD vakıf mütevelli heyetleri tarafından incelenecek. Başvurusu kabul edilenlerin liste haline getirilip elektronik ortamda PTT'ye iletilecek.
Hak sahiplerinin destekten faydalanabilmesi için PTT şubelerine mesken abone grubunda olduklarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Hak kazanıp kazanamadığınızı e-Devlet başvuru sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.
DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.
Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.
Bakanlıkça, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi.
Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu, bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.
SAĞLIK RAPORUNA GÖRE YÜZDE 5 EK ÖDEME
Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" dedi.
Bakan Yanık, "Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğalgaz yardımı ne zaman sonuçlanır? 2022 doğal gaz fatura desteği ne zaman yatacak? İşte tarihi...
- En az 2.168 TL! Kamu işçileri çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
- KPSS 2022/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı sonuçları son durum!
- Tarım ve Orman Bakanlığı 559 hileli ürünü açıkladı: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar | Vatandaşın sağlığıyla oynadılar
- 2 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçi 2022 mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Ziraat Bankası...
- İstanbul su kesintisi 2 Mart 2022 | Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
- PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı mı? Otobüslerde, uçaklarda, askerlikte PCR testi bitti mi? Bilim Kurulu kararları!
- HES kodu kalktı mı? HES uygulaması sistemi sona mı erecek? Gözler Bilim Kurulu'na çevrildi! SON DAKİKA HABERLER
- DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURULARI: Doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır ve ödemeler ne zaman bitecek?
- YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS 2022 başvuruları hangi tarihte bitiyor? SON BAŞVURU TARİHİ...
- MEB SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 9 günlük Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda ikinci ara tatil hangi tarihte başlayacak?
- AÖL GİRİŞ EKRANI: Açıköğretim Lisesi sınavları ne zaman, online olacak mı? AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?