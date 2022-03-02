Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE-TÜFE Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanması için son günlere gelindi. Yarın yapılacak açıklama ile TEFE-TÜFE rakamları belli olacak. Yıllık tüketici enflasyonunun ocakta yüzde 48,69'a yükseldiğini açıklanmıştı. İşte, Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE-TÜFE Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...