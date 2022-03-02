Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE-TÜFE Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şubat ayı enflasyon rakamları için gözler TUİK tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Kira artış oranı, emekli memur zamları gibi birçok zam oranının belirlendiği verilerle ilgili olarak araştırmalar hız kazandı. İşte, Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE-TÜFE Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE-TÜFE Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanması için son günlere gelindi. Yarın yapılacak açıklama ile TEFE-TÜFE rakamları belli olacak. Yıllık tüketici enflasyonunun ocakta yüzde 48,69'a yükseldiğini açıklanmıştı. İşte, Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE-TÜFE Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...
TÜİK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mart 2022 Perşembe günü açıklanacak. Aynı gün saat 10:00'da duyurulacak veriler sonrasında bazı alanlardaki artışlar da netleşmiş olacak.
2022 ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?
3 Mart Perşembe günü TUİK tarafından açıklanacak şubat ayına ait enflasyon yakından izlenecek. Ocak ayında yüzde 11.10 gelmiş yıllık enflasyon 48.69 seviyesine yükselmişti. Şubat ayı için piyasa beklentisi, aylık yüzde 4, yıllıkta yüzde 52 civarında. Ama sürprizler de olabilir.
Ayrıca 4 Mart'ta ABD şubat ayı tarım dışı istihdamı açıklanacak. Beklentiler 438 bin. (geçen ay 467 bin) Fed para politikası için istihdam ve enflasyon verilerinin önemi malum.
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