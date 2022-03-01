Son dakika: Elektrikte yeni düzenleme! Faturalara ne kadar yansıyacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı
Son dakika haberine göre kritik Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturası düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı. Başkan Erdoğan, ''meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür.'' dedi. Elektrikte yeni düzenleme faturalara ne kadar yansıyacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez merak edilenleri anlattı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da, enerjide yeni tarife uygulamasının 1 Mart'tan itibaren geçerli olacağını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez "Elektrik faturalarında tüketime göre değişmekle birlikte yüzde 8 ile yüzde 14 arasında indirim yapıldı" açıklamasında bulundu.
Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:
Dün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklama ile dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar lehine iyileştirmeler yapmış olduk. Mesken abone grubunda oturduğumuz ev statüsündekiler yararlanıyor. Vakıf, dernek ve cemevleri de bu kapsama alınmış oldu. Kırsal alanlardaki vatandaşlarımızın içme suyu şebekesindeki ihtiyaçları vardı. Bunlar da dahil edilmiş oldu. KDV yüzde 8'e düşürüldü. Bununla birlikte ticarethanelerde kademeli uygulamaya geçtik. Günlük 30 kw saat, aylık 900 kw saat eder. Ocak-Şubat'taki tüketimlerini dikkate alarak böyle bir düzenlemeye gidilmiş oldu. Böylece yüzde 80'in üzerinde kapsama alındı.
Dün sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamalarla özellikle dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşlarımızın lehine bir takım iyileştirmeler daha yapmış olduk. Mesken abone grubunda yer alan tüm tüketicilerimize KDV yüzde 18'den 8'e düşürülmüş oldu. Oturduğumuz evlerin tümü konut statüsünde ve bu abone grubundan yararlanıyor. İbadethanelerimiz bu tarifelerden yararlanıyor. Son düzenlemelerle birlikte STK'lar, dernek, vakıflar ve Cemevleri de bu kapsama alınmış oldu.
'GÜNLÜK ORTALAMA 8 KİLOVATSAAT VE AYDA DA 240 KİLOVATSAATE YÜKSELTİLMİŞ OLDU'
Bir diğer iyileştirme de özellikle kırsal alandaki vatandaşlarımızın içme su şebekelerinin üretim ve dağıtımında kullanılan elektrik ihtiyaçları vardı. Onlar da yine en düşük tarife grubuna dahil edilmiş oldu. Böylece burada hem KDV yüzde 8'e indirilme suretiyle hem de kademe bir miktar daha yükselterek günlük ortalama 8 kilovatsaat ve ayda da 240 kilovatsaate yükseltilmiş oldu. Bu da vatandaşımız lehine bir iyileştirme oldu.
Bunun yanı sıra ticarethanede de kademeli uygulamaya geçtik. Özellikle küçük ticari işletmelerden, esnaf ve sanatkarlarımızdan gelen talepler vardı. Bunlar üzerine de biz ciddi bir çalışma yaptık. Günlük 30 kilovatsaat ki bu aylık 900 kilovatsaat eder. Biz esnaf odalarımızla da görüştük, küçük işletmelerle de görüştük. Onların ocak, şubattaki tüketimlerini dikkate alarak böyle bir düzenlemeye gidilmiş oldu. Neredeyse burada da yüzde 80'in üzerinde bir kapsama alanı olmuş oldu. Birinci kademeye girecek olan küçük ticari işletmelerin oranı iyileştirilmiş oldu.
"YÜZDE 8 İLA YÜZDE 14 ARASINDA BİR İNDİRİME TEKABÜL EDİYOR"
Tüketimine göre değişmekle birlikte hem KDV hem de kademedeki bu iyileştirmeyle birlikte yüzde 8 ila yüzde 14 arasında bir indirime tekabül ediyor. Daha önce birinci kademede KDV dahil bir kilovatsaat enerji için 137 kuruş ödeniyorken şimdi bu düzenlemeyle bu 126 kuruşa, ikinci kademedeki 206 kuruş da 189 kuruşa inmiş oldu. Ticarethanede de birinci ve ikinci kademe arasında yaklaşık yüzde 25'lik bir iyileştirme yapılmış oldu.
EPDK'DAN AÇIKLAMA: BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı enerjide yeni tarife uygulamasının 1 Mart'tan itibaren geçerli olacağını açıkladı.
EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesken aboneleri için düşük kademe limiti günlük 8 kWh (aylık 240 kWh) olarak belirlenmiştir. Bu oran mesken abonelerinin yüzde 81'ini yani yaklaşık 32 milyon aboneyi kapsamaktadır. Yapılan yüzde 10'luk KDV indirimi ile birlikte mesken abonelerinin günlük 8 kWh'e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,26 TL/kWh, günlük tüketimlerinin 8 kWh'ın üstündeki kısmı için ise 1,89 TL/kWh olarak uygulanacaktır. Düşük kademenin kapsadığı tüketim miktarının arttırılması ile birlikte mesken abonelerinin nihai faturasına yansıyan indirim oranı yüzde 14 seviyesine ulaşabilmektedir. Bir örnek ile açıklama gerekirse 30 günlük fatura döneminde 240 kWh tüketimi olan bir mesken abonesi, şubat ayında 350 TL elektrik faturası ödemişken, aynı tüketim miktarı için mart ayında 302 TL fatura ödeyecektir" denildi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan bir diğer düzenleme ile ticarethane statüsündeki abonelikler için de kademe uygulamasına geçilmiştir. Mart ayından itibaren ilgili abonelerin günlük 30 kWh'e (aylık 900 kWh) kadar tüketimleri için yüzde 25 oranında indirim yapılmıştır. Bu kademedeki ticarethane abonelerinin günlük 30 kWh'e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 2,05 TL/ kWh'dir. Bu düzenleme ticarethane abonelerinin yüzde 91'ini, yani yaklaşık 6 milyon 315 bin aboneyi kapsamaktadır. Ayrıca kurumumuz tarafından Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'da da değişiklik yapılarak mesken abone grubunun kapsamı genişletilmiştir. Böylelikle 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, mesken abone grubu kapsamına alınmıştır."
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