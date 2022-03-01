1 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yattı mı?
Her ay farklı illerde farklı tarihlerde evde bakım maaşı alan vatandaşlar, 1 Mart evde bakım maaşı yatan iller hakkında sorgulama yapıyor. Mart ayına girilmesiyle birlikte, evde bakım maaşı ödemelerinin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki; 1 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
1 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım parası her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılıyor. Peki; 1 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 1 MART!
Evde bakım maaşı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı.
2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan evde bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.
MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.
Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle
TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.
Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.
Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.
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- 1 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yattı mı?
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