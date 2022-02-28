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Türk Hava Yolları'ndan gençlere part time istihdam fırsatı! Take-Off 101 programına başvurular devam ediyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.02.2022
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Türk Hava Yolları’ndan gençlere part time istihdam fırsatı! Take-Off 101 programına başvurular devam ediyor

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, gençlere istihdam kapılarını aralamaya devam ediyor. THY’den Take-Off 101 programı duyurusu geldi. Konu ile ilgili Twitter'dan paylaşım yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Üniversiteli arkadaşım, kariyerinde limitleri gökyüzüne taşımaya hazır mısın? Üçüncü sınıf lisans öğrencisiysen Take-Off 101 programımıza başvur, Türkiye'nin en değerli markasının kanatları altında birlikte çalışalım." ifadelerini kullandı. Peki başvurular nereden yapılıyor? İşte detaylar...

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