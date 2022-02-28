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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan büyüme açıklaması! İhracatı işaret etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan büyüme açıklaması! İhracatı işaret etti

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TÜİK'in 2021 büyüme rakamlarını açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Muş açıklamasında, "2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2’si net ihracat katkısıyla gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.

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