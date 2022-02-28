Son dakika: Türkiye ekonomisi 2021’de yüzde 11 büyüdü! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla istatistiklerini paylaştı.

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2021 yılında bir önceki yıla göre %11,0 arttı.



Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre %42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL oldu.

"ÇİFT HANEYİ BEKLİYORDUM"

Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican A Haber canlı yayınından 2021'in büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Önemli açıklamalarda bulunan Dirican, "Mayıs ayından itibaren A Haber'de büyüme çift haneli gelirse kimse şaşırmasın demiştim. Gaz bulunmasına kadar bu kendini gösteriyordu. Koronavirüs nedeniyle kapanmaya rağmen 3 şerit otoyollar kamyonlarla doluydu. Bu görüntü hem iç hem dış pazar anlamıyla ihracatı teyit ediyordu." ifadelerine yer verdi.