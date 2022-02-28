Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2022 Mart evde bakım maaşı ne zaman yatar?
2022 Mart ayı evde bakım maaşının ne zaman yatacağı arama motorlarında sorgulanıyor. 2022 Mart evde bakım maaşı ne zaman yatar sorusuna cevap aranıyor. Her ay binlerce kişi evdebakım maaşından faydalanıyor. Maaşlar farklı illerde farklı tarihlerde yatırılıyor. Peki; 2022 Mart evde bakım maaşı ne zaman yatar?
Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2022 Mart evde bakım maaşı ne zaman yatar? Mart ayında evde bakım maaşı alacak vatandaşlar hesaplara ödemelerin ne zaman yatacağını sorguluyor. Ödemeler her ay farklı tarihlerde yapılıyor.
MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
2022 Mart ayı evde bakım maaşının ne zaman yatacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan evde bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.
MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.
Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle
TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.
Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.
Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çanakkale'de deprem mi oldu? 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! SON DAKİKA HABERLER
- MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?
- Barcelona GS maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda?
- Kasımpaşa Fenerbahçe muhtemel 11'ler! 28 Şubat Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2022 Mart evde bakım maaşı ne zaman yatar?
- Persler üzerine sefere çıkan Makedonyalı Büyük İskender Anadolu'ya geçtiğinde kimin mezarını ziyaret etmiştir?
- Valeri Gerasimov kimdir? Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov kaç yaşında? Görevden alındı mı?
- Swift yaptırımı ne demek? Rusya swift sisteminden çıkarılında ne olur? Swift sistemi nedir, ne işe yarar?
- Mart ayı kira zammı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart kira artış oranı ne kadar? Kiralara ne kadar zam yapılacak?
- Miraç gecesi çekilecek tesbihler: Diyanet Miraç Kandili'nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Büyük istiğfar duası...
- Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekat hacet namazı ve tesbih namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?
- Cemreler ne zaman düşer? 2022 ikinci cemre suya ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?