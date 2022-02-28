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Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2022 Mart evde bakım maaşı ne zaman yatar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2022
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Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2022 Mart evde bakım maaşı ne zaman yatar?

2022 Mart ayı evde bakım maaşının ne zaman yatacağı arama motorlarında sorgulanıyor. 2022 Mart evde bakım maaşı ne zaman yatar sorusuna cevap aranıyor. Her ay binlerce kişi evdebakım maaşından faydalanıyor. Maaşlar farklı illerde farklı tarihlerde yatırılıyor. Peki; 2022 Mart evde bakım maaşı ne zaman yatar?

Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2022 Mart evde bakım maaşı ne zaman yatar? Mart ayında evde bakım maaşı alacak vatandaşlar hesaplara ödemelerin ne zaman yatacağını sorguluyor. Ödemeler her ay farklı tarihlerde yapılıyor.

MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

2022 Mart ayı evde bakım maaşının ne zaman yatacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan evde bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

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