26 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Pi coin ne zaman borsaya girecek 2022? Pi Coin ne kadar, kaç TL’den işlem görecek?

Pi coin ne zaman borsaya girecek 2022? Pi Coin ne kadar, kaç TL’den işlem görecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2022
ABONE OL
Pi coin ne zaman borsaya girecek 2022? Pi Coin ne kadar, kaç TL’den işlem görecek?

Pi coin ne zaman borsaya girecek 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diğer kripto paralardan farklı olan Pi Coin, kripto para yatırımcılarının radarında yer alıyor. Stanford Üniversitesinde 3 girişimci tarafından yaratılan Pi Coin, dijital parayla hizmet veren bir pazar kurabilmeyi hedefliyor. İşte, Pi coin ne zaman borsaya girecek 2022? Pi Coin ne kadar, kaç TL’den işlem görecek?

Pi coin ne zaman borsaya girecek 2022? Pi Coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pi Coin'in gelişim döneminde Stellar platformunun madencilik işlemine izin vermemesine rağmen yapılan güncellemeler ile birlikte madencilik işlemi kişilerin liyakat ve yeteneklerine bağlı olan bir paylaşım modeli olarak geliştiriliyor. İşte, Pi coin ne zaman borsaya girecek 2022? Pi Coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek?

Pİ COİN NE ZAMAN BORSAYA GİRECEK?

Pi Coin'in çıkışıyla ilgili net bir tarih bulunmuyor ancak kripto paranın yakın zaman içerisinde çıkması bekleniyor.

Pİ COİN NEDİR?

Pi coin ismi son zamanlarda birçok farklı platformda duyuluyor. Yeni nesil bir dijital kripto para birimi olan Pi coin dünyada en çok kullanılan platform olmayı hedefliyor. Pi coin aynı zamanda diğer kripto paralar arasında dijital parayla hizmet veren bir pazar oluşturabilmek istiyor.

Pi Coin Stanford Üniversitesinde yer alan üç girişimci tarafından kullanıma sunulmuştur. Stellar platformu temel alınarak meydana getirilmiştir. Stellar platformu başlangıçta madencilik işlemine izin vermemiştir. Ancak yapılan güncellemelerle birlikte madencilik işlemi simule edilmiş ve kişilerin yetenek ve liyakatine göre paylaşım modeli oluşturulmuştur.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA