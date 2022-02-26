3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge çıktı mı, kimleri kapsayacak?
3600 ek göstergede son durum ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur bu yıl Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen ek gösterge artışıyla ilgili çalışmalara kilitlenmiş durumda. 3600 ek kösterge çalışması kapsamında yeni yol haritası da belirleniyor. İşte, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge çıktı mı, kimleri kapsayacak?
3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge çıktı mı, kimleri kapsayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz yıl gündeme gelen ek gösterge için 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge çıktı mı, kimleri kapsayacak?
3600 EK GÖSTERGE İÇİN KRİTİK TARİH: 16 MART
Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için çalışmalar hız kazandı. Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hazırlanan taslaklar ile beraber ilk görüşmesini geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. İkinci toplantının ise 16 Mart Çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor.
BAKAN BİLGİN: 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MAYIS AYINDA MECLİS'E GELECEK
Temelde emekli maaşı ve emeklilik ikramiyesi için artış anlamına gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Mayıs ayında TBMM'ye gelmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Bilgin kamu çalışanlarının yeni 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber adil ve beklentileri karşılayacak bir şekilde yapılacağını vurguladı.
3600 EK GÖSTERGE İÇİN 4 MADDE ESAS ALINACAK
Yeni ek göstergeler için hazırlanan taslaklar için unvan, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı dikkat alındı. Bu taslaklarda öne çıkan en önemli özellik, belli bir meslek grubundan ziyade kamu personelinin tamamı için bütüncül bir yaklaşım olacak. Bu bağlamda yeni dönemde ilk kez ek gösterge alacaklar da bulunacak.
YILLIK MALİYETİN 20 MİLYAR TL'Yİ AŞMASI BEKLENİYOR
3600 ek gösterge ile beraber yıllık maliyetin 20 milyar lirayı aşması beklenirken, düzenlemeden 2 milyona civarında memurun faydalanması bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE TASLAĞI BU YENİLİKLERE İŞARET ETTİ
Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek.
"Şube Müdürü" unvanlı kadronun ek gösterge rakamının sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.
Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.
Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.
Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor. Böylece müfettiş, denetçi ve kaymakamların ek göstergeleri artmış olacak.
Mahalli İdareler ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükselecek.
Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanlarında ek göstergesi artacak.
İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Bölge Müdürleri ve bölge müdür yardımcılarının ek göstergeleri düzenlenecek.
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