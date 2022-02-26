3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge çıktı mı, kimleri kapsayacak?

3600 EK GÖSTERGE İÇİN 4 MADDE ESAS ALINACAK

Yeni ek göstergeler için hazırlanan taslaklar için unvan, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı dikkat alındı. Bu taslaklarda öne çıkan en önemli özellik, belli bir meslek grubundan ziyade kamu personelinin tamamı için bütüncül bir yaklaşım olacak. Bu bağlamda yeni dönemde ilk kez ek gösterge alacaklar da bulunacak.