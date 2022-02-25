Mazot ve gübre destekleri ne zaman ödenecek? Çiftçilere mazot ve gübre desteği bugün yatacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şubat ayının sonlarına gelinmesi ile birlikte mazot gübre desteği ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 3,3 milyon lira değerinde destek ödemelerinin yapılacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. İşte, Mazot ve gübre destekleri ne zaman ödenecek? Çiftçilere mazot ve gübre desteği bugün yatacak mı?