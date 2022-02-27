Ticaret Bakanlığı açıklamıştı! Fiyat etiketlerinde yeni dönem başlıyor | İşte tarih

"ÜRÜNÜN ALIŞ FİYATI DA ETKİKETTE YAZMALI"

Ürünün alış fiyatı etikette bulunursa bunun fahiş fiyatla mücadeleye de katkı sağlayacağını vurgulayan Koçal, şunları kaydetti:

"Fiyatları takip eden tüketiciler, mağazanın yazdığı indirim oranı ile bir ay içinde en düşük fiyatı arasında bir çelişki gördüğünde Ticaret Bakanlığı birimlerine gerekli şikayetlerde bulunabilir, ispat yükü satıcıya aittir. Bu yönetmelikte, özellikle tüketicinin seçimlik hakkının kullanabilmesi ve denetimini yapabilmesi açısından, etiketlerde alış fiyatlarının yazılmasına ilişkin bir düzenleme de yapılması gerekir. Bu, aynı zamanda fahiş fiyatla mücadelede de bir yöntem olabilir. Bir ürünün alış ve satış fiyatının etikette tüketicinin değerlendirilmesine sunulması, tüketicinin evrensel hakkı olan seçimlik hakkını kullanmasını sağlayacak olup, aynı zamanda tüketiciyi iyi bir denetçi de yapacaktır."