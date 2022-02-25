Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? Yakıt, benzin, ve yakıtı zam ne zaman gelecek? EPGİS akaryakıt fiyatları...
Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Benzin ve motorin fiyatına zam yapıldı. EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 61 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş yapıldığını açıkladı. Vatandaşlar fiyatlar hakkında gelen açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? Yakıt, benzin, ve yakıtı zam ne zaman gelecek? EPGİS akaryakıt fiyatları...
Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? Yakıt, benzin, ve yakıtı zam ne zaman gelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 61 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. İşte, Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? Yakıt, benzin, ve yakıtı zam ne zaman gelecek? EPGİS akaryakıt fiyatları...
EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,61 Motorinde 1,51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 97,42 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 97,42 dolardan işlem görüyor.
Dün 102,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,10 artışla 97,42 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,52 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sonrası arzın daralabileceğine yönelik endişelerin artmasıyla dün 2014'ten bu yana en yüksek seviyelerini gördü.
Fiyatlardaki yükseliş eğilimi artan jeopolitik risklerin etkisiyle devam ederken, uzmanlar, küresel petrol stoklarının yedi yılın en düşük seviyesinde olması nedeniyle petrol piyasalarının arz şoklarına karşı savunmasız olduğunu kaydetti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon sonrası ABD yönetimi, Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB Bank dahil 4 Rus bankasını yaptırım listesine ekledi. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ve 25 iştirakinin ise ABD merkezli bankalarda muhabir hesabı açması engellenirken, Sberbank ile Gazprom dahil 13 büyük Rus işletmesine yönelik yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi.
Yaptırımların Rus ekonomisine ciddi maliyetler getireceğini vurgulayan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın dolar, avro, sterlin ve yen ile iş yapma kabiliyetini sınırlayacaklarını ifade etti. Biden, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının ise "her zaman bir seçenek" olduğunu ancak şu anda Avrupa'nın geri kalanının almak istediği bir karar olmadığını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler de Rusya'ya karşı uygulanacak yeni yaptırımları belirledi.
Liderlerin, Rus ekonomisi ve siyasi seçkinleri etkileyecek ağır ve hedefe yönelik yaptırım paketini onayladıkları belirten AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yaptırımların, finans, enerji ve ulaşım sektörlerini kapsadığını, ayrıca ihracat kontrolü ve ihracat finansman yasağı ile vize politikasını içerdiğini söyledi.
Von der Leyen, enerji sektörünün Rus devletine gelir sağlayan önemli bir ekonomik alan olduğunu hatırlatarak enerji alanına yönelik yeni yaptırımlar uygulayacaklarına işaret etti. Rusya'nın yıllık 24 milyar avroluk petrol ihracatı gerçekleştirdiğini anımsatan von der Leyen, "İhracat yasağımız, Rusya'nın petrol rafinerilerini yenilemesini imkansız hale getirerek petrolü vuracak." diye konuştu.
Von der Leyen, Avrupa'dan Rusya'ya petrolün rafine edilmesi için gerekli ekipmanların gönderilmesinin de yasaklanacağını belirtti.
Japonya ise Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım paketini genişletti. Genişletilen yaptırım paketi, yarı iletken dahil yüksek teknoloji ürünleri üzerindeki ihracat kontrolü, Rus finans kuruluşlarının mal varlıklarının dondurulması ve bazı kişi ve kuruluşlara vize tahsisinin askıya alınmasını kapsıyor.
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