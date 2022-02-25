Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? Yakıt, benzin, ve yakıtı zam ne zaman gelecek? EPGİS akaryakıt fiyatları...

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler de Rusya'ya karşı uygulanacak yeni yaptırımları belirledi.

Liderlerin, Rus ekonomisi ve siyasi seçkinleri etkileyecek ağır ve hedefe yönelik yaptırım paketini onayladıkları belirten AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yaptırımların, finans, enerji ve ulaşım sektörlerini kapsadığını, ayrıca ihracat kontrolü ve ihracat finansman yasağı ile vize politikasını içerdiğini söyledi.

Von der Leyen, enerji sektörünün Rus devletine gelir sağlayan önemli bir ekonomik alan olduğunu hatırlatarak enerji alanına yönelik yeni yaptırımlar uygulayacaklarına işaret etti. Rusya'nın yıllık 24 milyar avroluk petrol ihracatı gerçekleştirdiğini anımsatan von der Leyen, "İhracat yasağımız, Rusya'nın petrol rafinerilerini yenilemesini imkansız hale getirerek petrolü vuracak." diye konuştu.

Von der Leyen, Avrupa'dan Rusya'ya petrolün rafine edilmesi için gerekli ekipmanların gönderilmesinin de yasaklanacağını belirtti.

Japonya ise Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım paketini genişletti. Genişletilen yaptırım paketi, yarı iletken dahil yüksek teknoloji ürünleri üzerindeki ihracat kontrolü, Rus finans kuruluşlarının mal varlıklarının dondurulması ve bazı kişi ve kuruluşlara vize tahsisinin askıya alınmasını kapsıyor.