Doğalgaz fiyatları arttı mı, artacak mı? Rusya Ukrayna savaşı sonrasında doğalgaz fiyatları yükseldi mi?

DOĞALGAZ FİYATLARI ARTTI MI?

Bugün Rusya Ukrayna savaşı sonrası Brent petrolün varil fiyatı 102 doları görürken, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de Mart vadeli kontratlar için fiyatlar bu sabah yüzde 35'lik artışla beraber 120 Euro'ya kadar yükseldi. Geçtiğimiz sene Şubat ayında 17 euro seviyelerinde olan bu rakam, Aralık 2021 tarihinde 166 Euro'yu görmüştü.