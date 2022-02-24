ÇAYKUR işçi alımı ne zaman başlayacak? ÇAYKUR 630 mevsimlik işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İşçi adayları kadrolara 28 Şubat - 4 Mart 2022 tarihleri arasındaki 5 iş gününde İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya http://www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebilecekler. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen fabrikalardan sadece biri için iş başvurusu yapacak.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.