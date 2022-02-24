ÇAYKUR işçi alımı ne zaman başlayacak? ÇAYKUR 630 mevsimlik işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
ÇAYKUR işçi alımı ne zaman başlayacak? ÇAYKUR 630 mevsimlik işçi alımı başvuru şartları arama motorlarında sorgulanıyor. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde toplam 630 işçi alımı yapacak. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki; ÇAYKUR işçi alımı ne zaman başlayacak?
ÇAYKUR 630 mevsimlik işçi alımı başvuru şartları nelerdir? ÇAYKUR işçi alımı ne zaman başlayacak? ÇAYKUR'da toplam 630 işçi alımı yapılacak ve başvurular İŞKUR aracılığıyla tamamlanacak. Başvuru tarihleri 28 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında belirlendi. Peki; ÇAYKUR işçi alımı ne zaman, ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
İşçi adayları kadrolara 28 Şubat - 4 Mart 2022 tarihleri arasındaki 5 iş gününde İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya http://www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebilecekler. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen fabrikalardan sadece biri için iş başvurusu yapacak.
Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye); Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi noter kurası ile alınacaktır.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;
a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
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