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Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar altın ne kadar oldu? 24 Şubat dolar altın fiyatları!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2022
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Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar altın ne kadar oldu? 24 Şubat dolar altın fiyatları!

24 Şubat dolar altın fiyatları ne kadar? Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar altın ne kadar oldu? Dolar ve altın fiyatlarında yaşanan son değişiklikler gündemde araştırılıyor. Rusya’nın Ukrayna saldırısıyla başlayan savaş piyasaları alt üst etti. Dolar/TL kuru 14 lira bandını aştı. Peki; Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar altın ne kadar oldu? İşte; 24 Şubat dolar altın fiyatları!

Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar altın ne kadar oldu? 24 Şubat dolar altın fiyatları gündemde sorgulanan konulardan birisi oluyor. Ukrayna'da meydana gelen işgalin yankıları dünyada sürüyor. Piyasaları da sarsan bu gelişmenin ardından dolar ve altın fiyatlarının bundan nasıl etkilendiği sorgulanıyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında dolar endeksi 96.5 puana çıkarken gelişen ülke para birimleri risk iştahının kapanmasıyla düşüşe geçti. Tahvil ve emtialara yönelik alımlar başta altın olmak üzere hızlandı. Petrol fiyatı son 8 yılın zirvesine tırmanarak 100 doları aştı.

TL'deki düşüş erken işlemlerde sınırlı kalsa da piyasalar açıldıktan sonra dolar kuru yüzde 2.5 yükselişle 14 TL'yi geçti ve 14.22Yi gördü. Dolar/TL dün 13.81'den kapanmıştı

ALTIN NE KADAR OLDU?

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat altın fiyatlarını yükseltti. Küresel piyasada 1910 dolardan güne başlayan ons altın yüzde 1,52 artışla 1940 dolara ulaştı. İç piyasada ise dolar kuruna bağlı olarak gram altın 880 liraya yükseldi. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim doları da etkiledi. Dolar/TL paritesi 14 TL'yi gördü.

BRENT PETROL FIRLADI

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon kararı almasının ardından 2014'ten bu yana ilk kez 100 dolara ulaştı.

Artan jeopolitik gerilim petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 2014'ten bu yana ilk kez 100 doları gördü.

Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3'ün üzerinde artarak 95,5 dolara yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Putin'in askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil Ukrayna'nın çeşitli kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Askeri operasyonun başlaması, bölgede enerji arzının kesintiye uğrayacağına dair endişeleri artırdı.

Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon altın fiyatlarındaki yükselişi de destekledi.

Yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı yüzde 2'ye yakın artarak 1.944 dolar seviyesine yükseldi.

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