Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar altın ne kadar oldu? 24 Şubat dolar altın fiyatları gündemde sorgulanan konulardan birisi oluyor. Ukrayna'da meydana gelen işgalin yankıları dünyada sürüyor. Piyasaları da sarsan bu gelişmenin ardından dolar ve altın fiyatlarının bundan nasıl etkilendiği sorgulanıyor.