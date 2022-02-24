Faizsiz finans ile ev alırken mağdur olan 46 bin kişiye yeni bir umut! Yeni torba yasa geliyor
Faizsiz finans sektöründe ev satın almak isterken tasfiye olan şirketlerden mağdur olan 46 bin şahıs için yeni bir umut doğdu. Yeni torba yasa ile bu mağdur olan vatandaşlar yoluna büyük bir şirketi seçerek devam edebilecek.
AK Parti, ekonomi başta olmak üzere bir takım kritik konuları kapsayan yeni bir torba yasa teklifi hazırlıklarına hız verdi. Kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması öngörülen teklifte önemli düzenlemelerin yer alması planlanıyor.
46 BİN VATANDAŞ MAĞDUR OLDU
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni yasa teklifi ile faizsiz konut sahibi yapan 'evim' şirketlerindeki mağduriyetler giderilecek. Faizsiz ev sahibi yapan, kamuoyunda "evim" olarak bilinen şirketlere yönelik daha önce bir düzenleme yapılmıştı. Altın günü modeli ile ev sahibi olmak için kurulan şirketlere vatandaşların mağdur olmaması için belli kriterler getirilmişti.
Bu düzenlemeden sonra birçok 'evim' şirketi koşulları yerine getiremedi. 35 şirketten 21'i BDDK'dan onay alamayınca tasfiye edilmesine karar verilmişti. Tasfiye halindeki 21 şirketten 6'sının sözleşmelerinin Katılım Evim ve İmece Evim'e devredileceği açıklanmıştı. Geriye kalan 15 şirketle ilgili çalışmaların devam ettiği bildirilmişti. 46 bine yakın da mağdur vatandaş oluştu. Teklifte bunlar ile ilgili de düzenleme yer alacak.
TMSF KARŞILAYACAK
Kriterleri sağlayamayan şirketteki vatandaş, yoluna büyük bir şirketi tercih ederek devam edebilecek. Bu durumda yeni bir sözleşme yapılacak. Bu sözleşmede, üyenin şimdiye kadar ödediği bölüm Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla eski şirketinden alınacak. Eğer alınamıyorsa borcu TMSF karşılayacak ve daha sonra eski şirketten para tahsis edilecek. Vatandaşlar isterlerse sistemden de çıkabilecek. Bu durumda o güne kadar yatırdığı parayı TMSF ödeyecek.
UNUTULAN PARALARA İADE YOLU
MEVCUT yasalara göre bankalarda bulunan ve 10 yıl hiç işlem yapılmayan paralar TMSF'ye devrediliyor. O süreden sonra vatandaş istese de parasını geri alamıyor. Yapılacak düzenleme ile vatandaşlara 10 yıl hiç işlem yapılmayan hesaplarındaki paralarını geri alma hakkı verilecek. TMSF'ye yönelik bazı düzenlemelerin de teklifte yer alması bekleniyor. Mevduatların sigorta kapsamının genişletilmesi yönünde çalışma da yapılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ukrayna ordusu gücü ne kadar, kaç kişi? Rusya Ukrayna ordusu karşılaştırma güçler nasıl?
- Rusya Ukrayna savaşı son durum nedir? Rusya Ukrayna savaş sebebi nedir?
- Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz faturası desteği başvuru nasıl yapılır?
- Survivor Yasin cezası ne kadar? Survivor Yasin Hikmet kavgası yayınlandı mı?
- Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? 2022 Miraç gecesi hangi gün idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi!
- İkinci cemre düştü mü? 2022 2. cemre suya ne zaman düşecek? Cemreler hangi tarihte düşer?
- Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda? Atletico Madrid Manchester United maçı şifresiz mi?
- YKS kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT üniversite sınavı başvuru son gün ne zaman? Sınav tarihi...
- GS UEFA maçı ne zaman? 2022 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım, belli oldu mu?
- Slavia Prag Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi play-off FB maçı hangi kanalda?
- NATO zirvesi ne zaman, saat kaçta yapılacak? NATO üyesi ülkeler hangileri?
- Discord çöktü mü? Discord mesajlar neden gitmiyor, sorun nedir?