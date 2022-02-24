Faizsiz finans ile ev alırken mağdur olan 46 bin kişiye yeni bir umut! Yeni torba yasa geliyor

TMSF KARŞILAYACAK

Kriterleri sağlayamayan şirketteki vatandaş, yoluna büyük bir şirketi tercih ederek devam edebilecek. Bu durumda yeni bir sözleşme yapılacak. Bu sözleşmede, üyenin şimdiye kadar ödediği bölüm Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla eski şirketinden alınacak. Eğer alınamıyorsa borcu TMSF karşılayacak ve daha sonra eski şirketten para tahsis edilecek. Vatandaşlar isterlerse sistemden de çıkabilecek. Bu durumda o güne kadar yatırdığı parayı TMSF ödeyecek.