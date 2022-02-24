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Faizsiz finans ile ev alırken mağdur olan 46 bin kişiye yeni bir umut! Yeni torba yasa geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Faizsiz finans ile ev alırken mağdur olan 46 bin kişiye yeni bir umut! Yeni torba yasa geliyor

Faizsiz finans sektöründe ev satın almak isterken tasfiye olan şirketlerden mağdur olan 46 bin şahıs için yeni bir umut doğdu. Yeni torba yasa ile bu mağdur olan vatandaşlar yoluna büyük bir şirketi seçerek devam edebilecek.

AK Parti, ekonomi başta olmak üzere bir takım kritik konuları kapsayan yeni bir torba yasa teklifi hazırlıklarına hız verdi. Kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması öngörülen teklifte önemli düzenlemelerin yer alması planlanıyor.

46 BİN VATANDAŞ MAĞDUR OLDU

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni yasa teklifi ile faizsiz konut sahibi yapan 'evim' şirketlerindeki mağduriyetler giderilecek. Faizsiz ev sahibi yapan, kamuoyunda "evim" olarak bilinen şirketlere yönelik daha önce bir düzenleme yapılmıştı. Altın günü modeli ile ev sahibi olmak için kurulan şirketlere vatandaşların mağdur olmaması için belli kriterler getirilmişti.

Bu düzenlemeden sonra birçok 'evim' şirketi koşulları yerine getiremedi. 35 şirketten 21'i BDDK'dan onay alamayınca tasfiye edilmesine karar verilmişti. Tasfiye halindeki 21 şirketten 6'sının sözleşmelerinin Katılım Evim ve İmece Evim'e devredileceği açıklanmıştı. Geriye kalan 15 şirketle ilgili çalışmaların devam ettiği bildirilmişti. 46 bine yakın da mağdur vatandaş oluştu. Teklifte bunlar ile ilgili de düzenleme yer alacak.

TMSF KARŞILAYACAK

Kriterleri sağlayamayan şirketteki vatandaş, yoluna büyük bir şirketi tercih ederek devam edebilecek. Bu durumda yeni bir sözleşme yapılacak. Bu sözleşmede, üyenin şimdiye kadar ödediği bölüm Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla eski şirketinden alınacak. Eğer alınamıyorsa borcu TMSF karşılayacak ve daha sonra eski şirketten para tahsis edilecek. Vatandaşlar isterlerse sistemden de çıkabilecek. Bu durumda o güne kadar yatırdığı parayı TMSF ödeyecek.

UNUTULAN PARALARA İADE YOLU

MEVCUT yasalara göre bankalarda bulunan ve 10 yıl hiç işlem yapılmayan paralar TMSF'ye devrediliyor. O süreden sonra vatandaş istese de parasını geri alamıyor. Yapılacak düzenleme ile vatandaşlara 10 yıl hiç işlem yapılmayan hesaplarındaki paralarını geri alma hakkı verilecek. TMSF'ye yönelik bazı düzenlemelerin de teklifte yer alması bekleniyor. Mevduatların sigorta kapsamının genişletilmesi yönünde çalışma da yapılıyor.

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