Devre kesici neden uygulanır? Borsada BIST devre kesici neden oluyor?
Borsada devre kesici neden oluyor? Devre kesici neden uygulanır? Borsa İstanbul’da işlemlerin geçici olarak durdurulmasının ardından bu soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Peki; devre kesici neden uygulanır?
Devre kesici neden uygulanır? Borsada devre kesici neden oluyor? Borsa İstanbul'da yaşanan devre kesintileri nedeniyle bu soruya yanıt aranıyor. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle dünya borsalarında olduğu gibi ülkemizde de borsa adeta sallandı.
DEVRE KESİCİ NEDEN UYGULANIR?
Borsa İstanbul A.Ş.'den yapılan açıklamada, işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Saat 09:55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10:20'de tek fiyat emir toplama, 10:25'de eşleştirme yapılacak ve 10:30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir.
Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 10:30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.
VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10:30'da yeniden başlayacaktır.''
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