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Borsa İstanbul'da işlemler geçici olarak durduruldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.02.2022
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Borsa İstanbul’da işlemler geçici olarak durduruldu

Son dakika haberine göre: Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

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