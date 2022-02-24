Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri açıklandı mı? Ödeme takvimi...
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen destek ödemelerinin takvimi merak ediliyor. Öte yandan; konu ile ilgili açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadelerine yer vermişti. İşte, mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri açıklandı mı? Ödeme takvimi...
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 3,3 milyon lira değerinde destek ödemelerinin yapılacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri açıklandı mı? Ödeme takvimi...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
2022 yılına ait mazot ve gübre desteği ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödemelere yönelik duyuru yayınlanması bekleniyor.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
11 Şubat tarihinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, "177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 Milyon 514 Bin 827 lira, hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira, hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira. Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini sözlerine ekledi.
ÖDEMELER NASIL SORGULANIR?
Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.
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- Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri açıklandı mı? Ödeme takvimi...
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