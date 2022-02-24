KDV ile ilgili tüm merak edilenler! Bir dilim baklavada yüzde 8 bir kiloda yüzde 1 KDV var

Lokanta, restoran, kafeterya gibi işletmeler tarafından yerinde sunulan yeme-içme hizmetleri de KDV oranlarında indirim yapan karar kapsamında değerlendirilebilir mi?

Lokanta, restoran, kafeterya gibi işletmeler tarafından yerinde sunulan (ayakta sunulması dahil) yeme-içme hizmetleri, yüzde 8 KDV'ye tabi bulunuyor. Diğer yandan birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki yerlerde verilen söz konusu hizmetler ise yüzde 18 KDV'ye tabi bulunuyor.

Belgelerin düzenlenme tarihi ile gıda ürünlerinin teslim tarihinin farklı olması durumunda, hangi tarih itibariyle karar hüküm ifade edecek?

Gıda ürünleri kararın yürürlüğe girdiği 14 Şubat'tan önce teslim edilmiş ise yüzde 8, bu tarih ve sonrasında teslim edilmiş ise yüzde 1 KDV uygulanacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten ürünlere ilişkin fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmiş olması durumunda ise süreç farklı işliyor. Ürünlerin alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdi edilmiş olması halinde KDV'nin yüzde 8 uygulanması gerekiyor.