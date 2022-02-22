Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Vergide beyan 1 Mart’ta başlıyor





Beyanname vermeyenlerin istisna hakkı yanar mı?

Beyan etmeyenler istisnadan yararlanamaz. Birden fazla konuttan kira geliri elde edenler istisnayı sadece bir konut için kullanabilir. Bu yıl için istisna tutarı 9.500 lira. Bu tutar 2023 yılında beyan edilecek kira gelirleri için kullanılacak. Kira gelirleri mart sonuna kadar beyan edilecek. Beyan edilecek gelir 31 Mart tarihine kadar ödenecek. İkinci taksitin de temmuz ayında ödenmesi gerekiyor.



Gelir vergisi beyannamesi için süre ne zaman doluyor?

Bu yıla ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1-31 Mart tarihleri arasında verilecek. Mükellefler değer artış kazancına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini hazır beyan sistemi üzerinden gönderebilir. Değer artış kazancına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi sırasında mükellefiyet tesisi gerçekleşir. Beyanın hazır sistem üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda beyannamenin elektronik ortamda onaylandığı anda gelir vergisi mükellefiyeti tesisi, vergi tahakkuku işlemleri sistem tarafından otomatik olarak gerçekleşir.





Faiz geliri olanların beyanname vermesi gerekiyor mu?

Asgari ücrete sağlanan vergi istisnasında da birden fazla işyerinden ücret alanlar için istisna sadece en yüksek ücrete uygulanacak. Çalışan en yüksek ücreti hangi işverenden alıyorsa muafiyet sadece o işyerinde uygulanacak. Diğer işyerleri için vergi istisnası söz konusu olmayacak. Yurtiçinde elde edilen mevduat faiz gelirleri, repo kazançları için mart ayında ayrıca beyanname verilmesi gerekmiyor.