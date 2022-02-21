2022 Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? SSK ve Bağ-kur bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılı başında asgari ücrete yapılan zam sonrasında bu seferde emekli bayram ikramiyeleri gündeme geldi. Yapılan artışla beraber vatandaşlar az da olsa rahat bir nefes alırken milyonlarca emekli ve memur bu kez ikramiyeleri beklemeye koyuldu. İşte, 2022 Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? SSK ve Bağ-kur bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?