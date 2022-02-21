2022 Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? SSK ve Bağ-kur bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
2022 Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilere verilen ikramiyenin 1100 liradan daha yüksek bir orana çıkarılacağı iddiaları sonrasında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 2022 Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? SSK ve Bağ-kur bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
2022 Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? SSK ve Bağ-kur bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılı başında asgari ücrete yapılan zam sonrasında bu seferde emekli bayram ikramiyeleri gündeme geldi. Yapılan artışla beraber vatandaşlar az da olsa rahat bir nefes alırken milyonlarca emekli ve memur bu kez ikramiyeleri beklemeye koyuldu. İşte, 2022 Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? SSK ve Bağ-kur bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca emekliyi sevindirecek olan ikramiye haberi geldi. Son gelişmelere göre ikramiye ödemelerinin yüzde 100 artması için görüşüldüğü ortaya çıktı. Daha öncesinde 1000 TL olan emekli bayram ikramiyesi son yapılan zamla birlikte 1100 TL olmuştu.
Paylaşılan bilgilere göre Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL olarak emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi ödenecek. Yani toplamda bayram ikramiyesi 4000 liraya çıkarılmış olacak. Alınanacak kararın resmileşmesi sonrasında 2022 yılının ilk bayramı olacak olan Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşlara herhangi bir başvuru yapmadan emekli maaşı almış olduklaı banka hesaplarına 2.000 TL emekli ikramiyesi yatırılacak.
Konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?
Aşağıdaki şart ve koşullara uyan vatandaşlar bayram ikramiyesi alabilmekte:
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Geçici köy korucuları,
Şeref aylığı alanlar,
Şampiyon sporcular,
Şehit yakınları ve gaziler,
Ölüm aylığı alanlar,
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Ayrıca terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.
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